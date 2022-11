Mega-Sena sorteia dezenas milionárias nesta terça-feira; confira

Da Redação

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio

Acontece nesta terça-feira (22) o sorteio do concurso 2.541 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 46 milhões. Este é o primeiro sorteio da Mega-Semana da República, que oferece uma oportunidade extra, com três sorteios: um nesta terça, um na quinta-feira (24) e outro no sábado (26).

O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 312 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Resultado do último concurso

Os números do concurso 2.540 da Mega-Sena foram sorteados na noite de sábado (19). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 46 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 02 - 08 - 28 - 34 - 41 - 49

O próximo sorteio está previsto para a terça-feira (22). A Quina teve 90 apostas ganhadoras, cada uma delas vai receber R$ 45.937,77. Já as 6.404 apostas que acertaram quatro números vão receber R$ 922,28 cada.

