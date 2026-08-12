Mega-Sena sai para aposta de RO e prêmio chega a R$ 3 milhões

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aposta de Alvorada D'Oeste acertou as seis dezenas do concurso 3043; próximo prêmio é estimado em R$ 3,5 milhões

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (11), o concurso 3043, e premiou um apostador de Alvorada D'oeste (RO) com R$ 3 milhões por acertar as 6 dezenas sorteadas, que foram 10, 11, 16, 37, 42, 53.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (13), é de R$ 3,5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Dois apostadores do Paraná faturam R$ 457 mil cada na Lotofácil 3759

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 48 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 20.836,65.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3746 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 440,09.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (13), é de R$ 3,5 milhões.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.