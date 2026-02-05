Mega-Sena: prêmio de R$ 144 milhões será sorteado nesta quinta-feira
As seis dezenas do concurso 2.969 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (05), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 144 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.