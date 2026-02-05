Leia a última edição
Cotidiano

CONCURSO 2.969

Mega-Sena: prêmio de R$ 144 milhões será sorteado nesta quinta-feira

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 08:55:11 Editado em 05.02.2026, 08:55:06
Autor A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.969 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (05), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Sem ganhadores, prêmio da Quina sobe para R$ 9,5 milhões; veja como apostar

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 144 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

apostas CAIXA ECONÔMICA loterias mega sena prêmio acumulado sorteio
