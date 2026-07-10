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Mega-Sena premia aposta única com R$ 43 milhões

O próximo sorteio será no sábado (11), e a estimativa de prêmio é de R$20 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 08:16:47 Editado em 10.07.2026, 08:21:28
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Mega-Sena premia aposta única com R$ 43 milhões
Autor Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados - Foto: Arquivo TNOnline

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (09), o concurso 3029, e premiou apostadores com R$ 43 milhões para quem acertou 6 dezenas, que foram 01, 11, 24, 33, 35, 59.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (11), é de R$ 20 milhões.

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Entre os que acertaram as 6 dezenas, 1 aposta ganhadora, levando para casa R$ 43,07 milhões.

Apostas premiadas com 6 dezenas:

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Divinopolis/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 39 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 45.642,92.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3261 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 899,78.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.

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apostas ganhadoras mega sena notícias loteria Prêmios Loteria resultado concurso Sorteios Loteria
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