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Mega-Sena premia aposta única com R$ 2,81 milhões

Confira os números sorteados e apostas ganhadoras

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 08:47:02 Editado em 24.06.2026, 08:46:59
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Mega-Sena premia aposta única com R$ 2,81 milhões
Autor A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00 - Foto: Arquivo TNOnline

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (23), o concurso 3022, e premiou com R$ 2,81 milhões quem acertou 6 dezenas, que foram 02,03,08,11,17,22.

Entre os que acertaram as 6 dezenas, 1 aposta ganhadora, levando para casa R$ 2,81 milhões.

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- leia mais: Cliente tenta matar dono de loja a facadas após discussão em SC

Aposta premiada com 6 dezenas:

Manaus/AM
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 102 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.964,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4426 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 340,54.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (25), é de R$ 3,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.

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apostas ganhadoras concurso 3022 jogos de azar mega sena prêmio Mega-Sena sorteios Brasil
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