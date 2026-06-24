Mega-Sena premia aposta única com R$ 2,81 milhões

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (23), o concurso 3022, e premiou com R$ 2,81 milhões quem acertou 6 dezenas, que foram 02,03,08,11,17,22.

Entre os que acertaram as 6 dezenas, 1 aposta ganhadora, levando para casa R$ 2,81 milhões.

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Aposta premiada com 6 dezenas:

Manaus/AM

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 102 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.964,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4426 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 340,54.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (25), é de R$ 3,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.