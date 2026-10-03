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PRÊMIO MILIONÁRIO

Mega-Sena pode pagar R$ 82 milhões no concurso 3.066 neste sábado; veja como apostar

Aposta simples custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mega-Sena pode pagar R$ 82 milhões no concurso 3.066 neste sábado; veja como apostar
Autor Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 82 milhões no concurso 3.066, que será realizado na noite deste sábado (3). O sorteio ocorre a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. Excepcionalmente nesta semana, o calendário tradicional de extrações passou por alterações em virtude da realização do primeiro turno das eleições.

-LEIA MAIS: Eleições mudam data do sorteio da Mega-Sena e de outras loterias; veja quando será

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Para disputar o prêmio principal, os interessados devem registrar os jogos até as 20h nas casas lotéricas credenciadas de todo o país, pelo portal das Loterias Caixa ou no aplicativo da instituição. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Já as vendas de cotas de bolões pelo canal eletrônico serão finalizadas às 20h45, 15 minutos antes do início do sorteio. Leva a bolada máxima o apostador que cravar os seis números, mas também há premiações para quem acertar quatro ou cinco dezenas.

O acumulado de R$ 82 milhões é resultado do concurso 3.065, realizado na última quinta-feira (1º), quando ninguém acertou a faixa principal composta pelas dezenas 08, 10, 30, 38, 50 e 53. Apesar de a sena não ter tido ganhadores na ocasião, 47 apostas acertaram a quina e receberam R$ 49.503,22 cada, enquanto 3.642 bilhetes acertaram a quadra e garantiram o valor individual de R$ 1.053,03.

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