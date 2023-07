Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões neste sábado (29)

Atenção! Apostadores da Mega-Sena têm até as 19 horas deste sábado (29) para "fazer uma fezinha" e concorrer aos R$ 40 milhões do concurso 2.616. O prêmio será pagado aos acertadores das seis dezenas da sorte.

O sorteio será realizado às 20 horas, horário de Brasília, em São Paulo. Na última quinta-feira (27), ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio acumulou.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas, também do horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito.

