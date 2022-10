Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 100 milhões neste sábado

Da Redação

O Concurso 2.532 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (22) à noite em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 100 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O último concurso (2.531), quinta-feira (20), não teve ganhador e o prêmio ficou acumulado para hoje. Foram sorteadas as dezenas 01 - 05 - 18 - 49 - 55 e 56.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Mas quais são as chances de ganhar o prêmio?

Tudo vai depender da quantidade de números que o jogador preencher. Quem fizer a aposta mínima, de R$ 4,50, consegue marcar apenas seis números e tem uma chance em 50.063.860 de se tornar milionário.

Com uma aposta de sete números, no valor de R$ 31,50, as chances de sucesso são ampliadas para uma em 7.151.980.

Já para quem optar pela aposta máxima, de 15 números, as chances sobem para uma em 10.003. Nesse caso, é preciso desembolsar R$ 22.522,50 para realizar o jogo.

