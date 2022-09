Mega-Sena pode dar prêmio de R$ 170 milhões neste sábado, 2º maior valor do ano

(via Agência Estado)

A Mega-Sena, modalidade lotérica da Caixa Econômica Federal, pode premiar quem acertar seis dezenas neste sábado, 24, em R$ 170 milhões. Trata-se do segundo maior valor do ano oferecido no sorteio, que está marcado para logo mais, às 20h, em São Paulo.

Até o momento, o maior prêmio do ano foi sorteado no dia 19 de março, quando o valor acumulado foi de R$ 189 milhões. Na ocasião, dois apostadores - um de Minas Gerais e outro de São Paulo - acertaram as seis dezenas e dividiram a bolada.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis. Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Como apostar

Para tentar a sorte, os usuários devem escolher de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). As apostas podem ser feitas até as 19h no site da Caixa.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Os sorteios são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5, foram criadas também as Mega-Semanas, que ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião, são realizados três concursos semanais: às terças, quintas e sábados.