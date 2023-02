Mega-Sena: ninguém acerta dezenas e prêmio acumula em R$ 160 mi

Da Redação

Ninguém acertou as seis dezenas (19-22-37-44-51-56) do concurso 2561 da Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas (19-22-37-44-51-56) do concurso 2561 da Mega-Sena, realizado hoje pela Caixa. O prêmio acumulou em R$ 160 milhões para o próximo sorteio (8).

Conforme a Caixa, 393 apostas acertaram a quina e levaram R$ 23.693,33 cada. Outras 19.908 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 668,17 cada.

Você precisa fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19 horas do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

As informações são do UOL.

