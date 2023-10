Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 60 milhões

Siga o TNOnline no Google News

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.648 da Mega-sena, realizado na noite desta terça-feira (24). Assim, o prêmio acumulou e foi para R$ 60 milhões.

Veja os números sorteados: 20 - 44 - 45 - 46 - 56 - 59.

Segundo a Caixa Econômica, cinco apostas acertaram a quina e vão levaram para casa R$ 90.552,96. Outras quatro apostas obtiveram quatro acertos e vão ganhar R$ R$ 1.771,43. cada.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

