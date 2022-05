Da Redação

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.481 da Mega-Sena, que foi realizado na noite deste sábado (14). O prêmio acumulou. Para o próximo sorteio na quarta-feira (18), o valor previsto para as apostas vencedoras é de R$ 45 milhões.

continua após publicidade .

Veja as dezenas sorteadas: 01 - 08 - 21 - 27 - 36 - 37.

72 apostas acertaram a quina e levam R$ 62.081,215.710 apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 1.118,30