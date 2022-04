Da Redação

Mega-Sena: ninguém acerta as dezenas e prêmio acumula

Durante o sorteio deste sábado (9), ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.470 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e para o próximo sorteio na quarta-feira (13), o prêmio previsto é de R$ 60 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 08 - 33 - 40 - 42 - 48 - 51

A Quina teve 81 apostas ganhadoras e cada uma ganhou R$ 57.198,65A Quadra teve 6.197 apostas vencedoras e cada uma vai levar R$ 1.068,04

Apostas

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

As informações são do g1.