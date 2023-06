Mega-sena: ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a R$ 45 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.600 da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (10), em São Paulo. Com isso, o prêmio do próximo sorteio acumulou em R$ 45 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 46, 04, 37, 38, 60 e 18.

Cinco acertos: Quarenta e quatro apostas ganhadoras fizeram a quina e cada uma vai levar R$ 83.945,89. Já outras 3.901 apostas fizeram a quadra e levarão R$ 1.352,62

O próximo sorteio da Mega será realizado na quarta-feira (14).

COMO JOGAR

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

