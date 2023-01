Mega-Sena: nenhuma aposta acerta as seis dezenas

Da Redação

O Concurso 2.559 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (28)

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do Concurso 2.559 da Mega-Sena, na noite deste sábado (28) em São Paulo, no Espaço da Sorte. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas. A loteria acumulou e o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 115 milhões.

O próximo sorteio é na quarta-feira (1°). Veja as dezenas sorteadas: 09 - 12 - 20 - 30 - 32 - 35

A estimativa do prêmio para o sorteio deste sábado era de R$ 73.181.529,52 milhões para a aposta que acertasse as seis dezenas. As 163 apostas que acertaram a quina vão receber R$ 40.505,04. Outras 10.641 apostas acertaram quatro das seis dezenas sorteadas neste sábado e vão receber R$ 886,37.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

