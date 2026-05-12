Mega-Sena não terá sorteios na semana que vem por conta de prêmio especial

A Caixa Econômica Federal confirmou nesta segunda-feira (11) uma alteração no calendário da Mega-Sena para a próxima semana. Em virtude do concurso especial número 3010, agendado para o dia 24 de maio, os sorteios regulares realizados às terças, quintas e sábados serão suspensos entre os dias 17 e 24 de maio. Com isso, não haverá edições da loteria nos dias 19, 21 e 23 de maio, retomando o cronograma habitual apenas após a realização do evento comemorativo.

-LEIA MAIS: Aposta do Paraná acerta quina da Mega-Sena e leva quase R$ 60 mil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O sorteio especial, que acontece excepcionalmente em um domingo, tem prêmio estimado em R$ 150 milhões. Diferente dos concursos convencionais, esta edição não acumula. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o montante principal será rateado entre os ganhadores da quina. Persistindo a ausência de vencedores, o prêmio será destinado aos acertadores da quadra, o que amplia as chances de premiação para o público.

As apostas para o concurso especial seguem os canais tradicionais da instituição. Os interessados podem registrar seus jogos até as 20h do dia do sorteio em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa, como o site oficial e o aplicativo. Para quem opta por bolões digitais, o prazo se estende até as 20h30 exclusivamente nas plataformas online. O pagamento pode ser efetuado via PIX, cartão de crédito ou internet banking, sendo a participação restrita a maiores de 18 anos.

Desde sua criação em 1996, a Mega-Sena já distribuiu aproximadamente R$ 17 bilhões em prêmios por todo o país. Os custos e as probabilidades de vitória variam conforme a modalidade da aposta: um jogo simples de seis números custa R$ 6 e oferece uma chance de acerto em 50.063.860. Já a aposta máxima, com 20 dezenas, tem custo de R$ 232.560,00, mas eleva a probabilidade de vitória para uma em 1.292.