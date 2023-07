Mega-Sena faz três milionários no sorteio desta terça-feira; veja

Siga o TNOnline no Google News

O resultado da Mega-Sena 2614 com prêmio de R$ 68.239.150,14 milhões foi divulgado nesta terça-feira (25), em São Paulo, e três apostas vão dividir a bolada, levando R$ 22.746.383,38 milhões cada.

Os ganhadores são de Salvador (BA), Contagem (MG) e do Taboão da Serra (SP). Todas as apostas vencedoras foram jogos simples, com seis dezenas marcadas e R$ 5,00 investidos.

251 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 18.624,27. Os 12.145 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 549,86 cada.

Em Apucarana, 07 apostadores acertaram a quadra. Em Arapongas, foram 05 acertadores da quadra.

Este foi o primeiro dos três sorteios da Mega-Sena programados para esta semana. Os próximos vão ser na quinta-feira (27) e no sábado (29).

Com informações valor investe e Caixa.

