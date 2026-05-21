Mega-Sena: entenda por que o sorteio não acontece nesta quinta (21)

O tradicional sorteio da Mega-Sena não será realizado nesta quinta-feira (21). A alteração no calendário, que rotineiramente conta com extrações às terças, quintas e sábados, ocorre para dar lugar ao concurso especial 3010, que marca os 30 anos da principal modalidade das Loterias Caixa. A edição comemorativa foi transferida para o próximo domingo (24), com transmissão ao vivo a partir das 11h pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, e pagará um prêmio acumulado de R$ 300 milhões

-LEIA MAIS: Simepar alerta para mudança brusca no PR com volta de fortes chuvas nesta sexta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O grande atrativo deste concurso de 30 anos é que ele seguirá as mesmas regras da Mega da Virada, ou seja, o prêmio não acumula. Se nenhum apostador conseguir acertar as seis dezenas sorteadas, a fortuna principal será destinada àqueles que marcarem cinco pontos, e assim sucessivamente, até que haja ganhadores. A Mega-Sena é o jogo lotérico mais popular do país e, para participar, o objetivo é simples: o apostador deve escolher de seis a vinte números entre os 60 disponíveis no volante.

Para os que buscam maximizar as chances de levar a bolada no domingo, especialistas e jogadores assíduos costumam adotar algumas estratégias na hora de registrar o bilhete. Uma das táticas mais comuns é buscar uma combinação equilibrada, misturando números pares e ímpares para evitar a concentração em sequências específicas. Outra alternativa é a análise estatística, utilizando plataformas especializadas para identificar padrões e dezenas que saem com maior frequência nos resultados anteriores.

A Caixa também disponibiliza recursos oficiais para diversificar as apostas. Jogadores podem recorrer à "Surpresinha", sistema que escolhe os números de forma aleatória, ou investir na "Teimosinha", que repete a mesma aposta por vários concursos consecutivos. Para quem deseja aumentar a probabilidade de acerto sem gastar muito de forma individual, a principal recomendação é participar de um "Bolão", dividindo os custos de jogos com mais dezenas. Há ainda a técnica de desdobramento, que consiste em ampliar matematicamente a quantidade de combinações possíveis com os números favoritos do apostador, embora essa opção eleve o valor final do bilhete.