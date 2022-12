Mega-Sena deste sábado deve pagar prêmio de R$ 3 milhões

Da Redação

A quina pagou R$ 36.544,82 e a quadra, R$ R$ 808,46

O Concurso 2.549, que será sorteado neste sábado (17) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa.

O último concurso (2.548), realizado na na quarta-feira (14), teve um único ganhador, de Belo Horizonte, que recebeu o prêmio de R$ 134.811.174,29 ao fazer uma aposta pela internet. Ele acertou as dezenas 09 - 15 - 23 - 25 - 29 e 30.

A quina pagou R$ 36.544,82 e a quadra, R$ R$ 808,46, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa aos apostar R$ 4,50.

