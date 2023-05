Mega-Sena deste sábado deve pagar prêmio de R$ 14 milhões

Agência Brasil (via Agência Brasil)

O sorteio será às 20 horas no Espaço da Sorte

O Concurso 2.594 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (20), em São Paulo, deverá pagar um prêmio estimado de R$ 14 milhões a quem acertar as seis dezenas da sorte. O sorteio será às 20 horas no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista.

O valor tão desejado pelos brasileiros está acumulado, já que ninguém levou o prêmio principal no último concurso, realizado quarta-feira (17). As dezenas sorteadas foram 10 – 14 – 17 – 25 – 32 – 39.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou também pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

