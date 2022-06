Mega-Sena deste sábado (4) sorteia prêmio de R$ 4 milhões

Da Redação

O Concurso 2.488 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (4) em São Paulo, deverá pagar o prêmio de R$ 4 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20 horas com transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica, no YouTube.

Uma aposta simples, do Rio de Janeiro, levou o prêmio principal do último concurso (2.487), realizado quinta-feira (2), no valor de R$ R$ 3.681.934,21. Além deste sábado, houve sorteios nesta semana na terça (31) e quinta (2).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal . A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Para a aposta simples, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), ao preço de R$ 22.522,50, a probabilidade é de 1 em 10.003.

+ Milionária

A Caixa também fará neste sábado (4) o segundo sorteio da mais nova loteria federal, a +Milionária. A nova modalidade oferece prêmio mínimo de R$ 10 milhões, na faixa principal.

Diferentemente da Mega Sena - o sorteio mais popular e com os maiores prêmios -, a nova modalidade é composta por duas marcações diferentes em um mesmo jogo. Na primeira marcação, o jogador deve escolher 6 dezenas de 1 a 50. Na segunda, chamada de trevo, o jogador deve escolher dois números de 1 a 6. O grande prêmio principal vai para quem conseguir acertar as seis dezenas e ambos os números do trevo.

No primeiro sorteio, no último sábado (28), não foi registrada aposta vencedora na faixa principal, com seis dezenas e dois trevos. Foram sorteados os números: 23 – 44 – 01 – 07 – 03 – 15, e os dois trevos: 4 e 2.

