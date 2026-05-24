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MEGA-SENA 30 ANOS

Mega-Sena de R$ 336 milhões tem duas apostas vencedoras

Jogos do Ceará e do Rio de Janeiro vão dividir prêmio histórico de cerca de R$ 168 milhões cada

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 12:34:24 Editado em 24.05.2026, 12:34:19
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Mega-Sena de R$ 336 milhões tem duas apostas vencedoras
Autor Foto: Ilustrativa freepik

O sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena, com prêmio de R$ 336 milhões, foi realizado neste domingo (25), em São Paulo, e terminou com duas apostas vencedoras.

Os bilhetes premiados foram registrados em Fortaleza (CE) e na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Cada aposta vai receber cerca de R$ 168 milhões.

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Os números sorteados foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47

A aposta realizada em Fortaleza foi feita na Loteria Aldeota, no bairro Aldeota, e contou com 20 números apostados. O jogo custou aproximadamente R$ 232 mil.

Já o bilhete vencedor do Rio de Janeiro foi uma aposta simples, com apenas seis dezenas, registrada na Patricius Loteria, na região central da capital fluminense. O apostador desembolsou R$ 6.

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Além dos ganhadores da sena, 590 apostas acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 13,8 mil cada. Outras 37 mil apostas fizeram a quadra e receberão R$ 311,65.

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