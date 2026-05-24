Mega-Sena de 30 anos sorteia prêmio de R$ 336 milhões; veja as dezenas

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A Caixa sorteiou neste domingo (24) as dezenas do concurso 3010 da Mega-Sena, edição especial em comemoração aos 30 anos da loteria. O prêmio chegou a R$ 336 milhões, tornando-se um dos maiores da história da modalidade.

As dezenas sorteadas foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47

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O sorteio aconteceu às 11 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes oficiais da Caixa e acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

Inicialmente, a estimativa era de R$ 300 milhões, mas o valor aumentou devido ao grande volume de apostas registradas nos últimos dias.

Segundo as regras da Mega-Sena especial, o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que fizerem cinco acertos e, sucessivamente, nas demais faixas de premiação.

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As apostas puderam ser feitas até as 22h deste sábado (23) em casas lotéricas credenciadas, pelo site oficial das Loterias Caixa, aplicativo para celulares e Internet Banking da Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custou R$ 6.