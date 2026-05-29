Mega-Sena cumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (28), o concurso 3012, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 05, 07, 17, 41, 42, 49.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (30), é de R$ 10 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 23 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42.953,33.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2040 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 798,25.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.