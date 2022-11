Mega-Sena: confira os números sorteados nesta quinta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Este é segundo dos três sorteios da chamada Mega-Semana da Sorte

O sorteio da Mega-Sena concurso 2.542 foi realizado na noite desta quinta-feira (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimando é de quase de R$50 milhões.

continua após publicidade .

Veja os números sorteados: 13-20-22-25-26-55

Este é o segundo concurso da Mega-Semana da República, que oferece oportunidade extra com três sorteios: um realizado na última terça-feira (22), um nesta quinta e um no próximo sábado (26).

continua após publicidade .

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.





Siga o TNOnline no Google News