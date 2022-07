Mega-Sena: confira os números sorteados nesta quarta-feira (6)

Da Redação

Confira o resultado

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (6/7) o concurso 2498 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 52 milhões. Confira o resultado:

26-47-09-29-46-12

A caixa ainda não informou se alguma aposta faturou o prêmio. O sorteio aconteceu às 20h.

De acordo com a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega é de 1 em 50.063.860.

Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003.

O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.

No concurso anterior, número 2497, no último sábado (2), o prêmio da Mega-Sena foi de R$ 43,5 milhões. Não houve acertadores das seis dezenas.













