Mega-Sena: confira os números sorteados nesta quarta-feira (5)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O concurso da Mega-Sena 2579 foi realizado nesta quarta-feira (5), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio acumulado está estimado em R$ 37 milhões.

continua após publicidade .

Veja os números sorteados: 5,10,26,35,38 e 44.

Dupla de Páscoa

continua após publicidade .

As apostas exclusivas para a Dupla de Páscoa continuam sendo feitas nas casas lotéricas e pela internet. O sorteio será realizado no próximo sábado (8), às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio estimado é de R$ 35 milhões. A aposta simples custa R$ 2,50.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e as dezenas sorteadas vão ser conhecidas às 20h. Bom lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

Além da possibilidade de jogo simples, é possível fazer um bolão oficial e aumentar suas chances de abocanhar os milhões (e dividir a grana em grupo).

Você pode comprar um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica. É só preencher o campo específico para isso no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00.

Siga o TNOnline no Google News