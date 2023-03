Mega-Sena: confira os números sorteados nesta quarta-feira (08)

Da Redação

O sorteio foi realizado neste noite

O concurso da Mega-Sena 2571 foi realizado pela Caixa Econômica Federal em São Paulo, no Espaço da Sorte, na noite desta quarta-feira (08). O prêmio é de aproximadamente R$ 4 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Veja os números sorteados: 18, 51, 38, 33, 09 e 41.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e as dezenas sorteadas vão ser conhecidas às 20h. Bom lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

Além da possibilidade de jogo simples, é possível fazer um bolão oficial e aumentar suas chances de abocanhar os milhões (e dividir a grana em grupo).

Você pode comprar um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica. É só preencher o campo específico para isso no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00.





