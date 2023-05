Mega-sena: confira os números sorteados nesta quarta (31/5)

O concurso 2.597 da Mega-Sena foi sorteado nesta quarta-feira (31), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio para quem acertas as seis dezenas é de R$ 55.236,16 milhões.

Veja o resultado: 58 - 56 - 54 - 26 - 14 - 34

Caso apenas um ganhador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 370,3 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

