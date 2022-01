Da Redação

Mega-Sena: confira as dezenas sorteadas neste sábado

O concurso 2449 da Mega-Sena foi sorteado na noite deste sábado, 29, e pode pagar até R$ 36 milhões.

continua após publicidade .

Os sorteio, transmitido ao vivo pelo perfil da Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube, foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

continua após publicidade .

14 - 49 - 52 - 31 - 20 - 21