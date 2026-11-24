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Apesar de o prêmio máximo não ter saído, uma aposta de Londrina (PR) acertou a quina e levou R$ 38 mil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3090 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (24), e o prêmio principal acumulou para R$ 75 milhões. Apesar de o prêmio máximo não ter saído, uma aposta de Londrina (PR) acertou a quina e levou R$ 38.160,32.

Os números sorteados foram: 10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57.

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Segundo os dados da Caixa Econômica Federal, o bilhete paranaense premiado na faixa de cinco acertos foi uma aposta simples, de seis dezenas, registrada presencialmente na Lotérica Graciosa, em Londrina.

Quina (5 acertos)

37 apostas ganhadoras em todo o país, com prêmio base de R$ 38.160,32 para jogos simples de seis dezenas (apostas com sete números faturaram R$ 76.320,64).

Quadra (4 acertos)

Prêmio base de R$ 588,18 para apostas simples de seis dezenas.

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O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (26), com estimativa de prêmio de R$ 75 milhões. As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.