Mega-Sena concurso 3087 vai sortear R$ 34 milhões após prêmio acumular novamente
Sorteio da próxima terça-feira (17) está com grande prêmio para quem acertar as seis dezenas
Escrito por Da Redação
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Foto: Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 3086, que teve o sorteio realizado neste domingo (15). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 34 milhões para o sorteio da Mega-Sena concurso 3087, nesta terça-feira (17).
Os números sorteados foram: 03 - 20 - 35 - 38 - 43 - 46.
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- QUINA: 44 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 32.785,73 cada;
- QUADRA: 2.538 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 811,98 cada.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h de terça-feira (17) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.