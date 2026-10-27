Mega-Sena concurso 3075 acumula e prêmio vai a R$ 320 milhões no concurso 3076

Apostas de Jardim Alegre e de Mandaguari acertaram a quina e levaram R$ 19.433,12

A Mega-Sena concurso 3075 não teve acertadores das seis dezenas no sorteio realizado nesta terça-feira (27). Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo sorteio (concurso 3076), que acontece nesta quinta-feira (29), chegou à marca de R$ 320 milhões.

Os números sorteados foram: 07 - 10 - 14 - 27 - 36 - 55.

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Quina

182 apostas que acertaram a quina, rendendo R$ 19.433,12 para cada uma.

Quadra

Já na quadra, 11.018 jogos foram premiados com R$ 458,57.

Acertos na região

Na região, uma aposta simples feita em Jardim Alegre, na Lotérica Jardim Alegre, acertou cinco dezenas e garantiu o prêmio de R$ 19.433,12. Em Mandaguari, outra aposta simples registrada na Lotérica Las Vegas também faturou a quina com o mesmo valor.

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No restante do Paraná, a Caixa Econômica Federal confirmou ganhadores da quina nas cidades de Capitão Leônidas Marques (Lotérica Marquesiense), Foz do Iguaçu (Lotérica Três Lagoas), Guaíra (Lotérica Paludo), São José dos Pinhais (Império Loterias), Telêmaco Borba (via canais eletrônicos) e na capital Curitiba, que registrou cinco apostas premiadas nesta faixa.

Como jogar

O sorteio da Mega-Sena concurso 3076 será realizado nesta quinta-feira (29), às 21h, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

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A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.