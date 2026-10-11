Mega-Sena concurso 3069 acumula e prêmio sobe para R$ 150 milhões no concurso 3070

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O sorteio do concurso 3070 acontece em data especial, sendo na próxima quarta-feira (14), às 21h

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 3069 sorteada neste domingo (11). Com isso, o prêmio da Mega-Sena concurso 3070 subiu para a estimativa de R$ 150 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 19 - 22 - 44 - 47 - 57

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Quando será o sorteio

O sorteio do concurso 3070 acontece na próxima quarta-feira (14), às 21h.

Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

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1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.