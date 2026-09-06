Mega-Sena concurso 3055 vai sortear prémio de R$ 70 milhões nesta terça (08)

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Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 3054 deste domingo (08), elevando ainda mais o valor prêmio

A Mega-Sena concurso 3054 teve seu sorteio realizado na manhã deste domingo (06) na sede da Caixa em São Paulo (SP) e não teve nenhum acertador para o prêmio principal. Os números sorteados foram 08-17-24-43-47-58.

Com a ausência de vencedores, o prêmio para o concurso 3055, que será sorteado na terça-feira (08), está estimado em R$ 70 milhões.

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QUINA - 78 apostas fizeram a quina e levam R$ 30.145,38 de prêmio cada.

QUADRA - Já as 5.268 apostas que venceram a quadra receberão R$ 735,73 cada.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.