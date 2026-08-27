Mega-Sena concurso 3050 acumula e prêmio vai a R$ 30 milhões no concurso 3051
Os números sorteados foram: 11 - 14 - 30 - 38 - 49 - 55
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena Concurso 3050 , realizado nesta quinta-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 30 milhões para o sorteio da Mega-Sena concurso 3051.
Os números sorteados foram: 11 - 14 - 30 - 38 - 49 - 55
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Quina
26 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 55.536,51 cada
Quadra
1.682 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.415,06 cada
Apostas
O próximo concurso acontece domingo (30), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.