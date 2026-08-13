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ACUMULOU!

Mega-Sena concurso 3044 acumula para R$ 38 milhões no concurso 3045

Os números sorteados foram: 04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58; próximo sorteio é no domingo (16)

Escrito por Da Redação
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Mega-Sena concurso 3044 acumula para R$ 38 milhões no concurso 3045
Autor Para o próximo concurso, que acontece no domingo (16), as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (15) - Foto: Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena Concurso 3044 , realizado nesta quinta-feira (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58

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Quina

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.152,83 cada

Quadra

1.252 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.288,19 cada

Apostas

Para o próximo concurso, que acontece no domingo (16), as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (15), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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