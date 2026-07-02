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Mega-Sena concurso 3026 acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões

As dezenas sorteadas foram: 14 – 19 – 42 – 45 – 48 – 54

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 22:06:58 Editado em 02.07.2026, 22:06:54
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Mega-Sena concurso 3026 acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões
Autor O bilhete premiado foi adquirido presencialmente na Loterias Anchieta, localizada no bairro Bigorrilho, em Curitiba - Foto: Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3026 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quinta-feira (02), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (4), é de R$ 33 milhões.

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As dezenas sorteadas foram: 14 – 19 – 42 – 45 – 48 – 54.

Na quina, 40 apostas foram premiadas, e cada uma receberá R$ 37.029,54. Entre os ganhadores, uma aposta é do Paraná, registrada na cidade de Ibema.

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Já a quadra teve 2.517 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 970,00.

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apostas jogo Loteria mega sena prêmios
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