Mega-Sena concurso 3026 acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3026 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quinta-feira (02), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (4), é de R$ 33 milhões.

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As dezenas sorteadas foram: 14 – 19 – 42 – 45 – 48 – 54.



Na quina, 40 apostas foram premiadas, e cada uma receberá R$ 37.029,54. Entre os ganhadores, uma aposta é do Paraná, registrada na cidade de Ibema.

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Já a quadra teve 2.517 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 970,00.

