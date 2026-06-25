Mega-Sena concurso 3023 acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões no próximo sorteio

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3023 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (25) em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e o próximo sorteio, no sábado (27), pagará R$ 7 milhões. Os números sorteados foram: 22, 25, 30, 31, 39 e 60.

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Na faixa da quina, sete apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 117.144,19. Na quadra, 807 apostas levaram R$ 1.674,92 cada.



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A transmissão dos sorteios da Caixa é feita ao vivo no site e no canal do g1 no YouTube. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) no dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. A aposta mínima custa R$ 6.

A Mega-Sena tem três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Para um jogo simples de seis números, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860. Com 20 dezenas (limite máximo), a chance sobe para uma em 1.292.