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Mega-Sena concurso 3010 acumula e prémio sobe para R$ 6 milhões

As dezenas sorteadas foram as seguintes: 02 - 05 - 27 - 36 - 40 - 60

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 22:35:53 Editado em 26.05.2026, 22:35:51
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Mega-Sena concurso 3010 acumula e prémio sobe para R$ 6 milhões
Autor A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Foto: Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3011 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Com isso, o prêmio acumulou e chegará a R$ 6 milhões no próximo concurso, que será o de número 3012, cujo sorteio será realizado na próxima quinta-feira, 28 de maio .

As dezenas sorteadas foram as seguintes: 02 - 05 - 27 - 36 - 40 - 60

A quina teve 16 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 54.125,58. Já a quadra registrou 1.509 apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de R$ 945,98.

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As apostas para o sorteio do próximo concurso podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Apostas Vencedoras Concurso 3011 lotéricas mega sena prêmio acumulado sorteio
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