TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ACUMULOU!

Mega-Sena concurso 3007 acumula e prémio sobe para R$ 60 milhões

Os números sorteados foram: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 22:52:00 Editado em 12.05.2026, 22:54:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mega-Sena concurso 3007 acumula e prémio sobe para R$ 60 milhões
Autor ). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio - Foto: Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os números sorteados foram: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

89 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.778,68 cada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5.035 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 692,83 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
concurso 3007 Jogos Loteria mega sena prêmio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV