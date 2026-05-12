Mega-Sena concurso 3007 acumula e prémio sobe para R$ 60 milhões
Os números sorteados foram: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.
📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana
Os números sorteados foram: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
89 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.778,68 cada
5.035 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 692,83 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.