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Mega-Sena concurso 3001 acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões

Os números sorteados foram: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 22:45:05 Editado em 29.04.2026, 07:38:15
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Mega-Sena concurso 3001 acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões
Autor Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30) - Foto: Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.001 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60

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92 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.209,18 cada

5.877 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.063,34 cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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apostas Jogos Loteria mega sena prêmios
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