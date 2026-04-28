Mega-Sena concurso 3001 acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões
Os números sorteados foram: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60
Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 22:45:05 Editado em 29.04.2026, 07:38:15
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Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30) - Foto: Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.001 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60
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92 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.209,18 cada
5.877 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.063,34 cada
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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