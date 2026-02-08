Mega-Sena concurso 2970 acumula e prêmio sobe para R$ 47 milhões

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O prêmio do concurso 2.970 da Mega-Sena acumulou neste sábado (07). No próximo sorteio, o prêmio deve ser de R$ 47 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59

Vinte e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 103.128,37.

Outras 2.828 apostas levaram a quadra e irão receber R$ 1.322,42 cada.

