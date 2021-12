Da Redação

Mega-Sena concurso 2434: confira o resultado

A Mega-Sena pode pagar aproximadamente R$ 16 milhões neste sábado (4). O concurso 2434 aconteceu às 20h e foi transmitido ao vivo pelo perfil da Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Confira os números sorteados: 28 - 14 - 40 - 02 - 51 - 01