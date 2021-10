Da Redação

Mega-Sena concurso 2.419: confira o resultado

As seis dezenas do concurso 2.419 da Mega-Sena foram sorteadas na noite deste sábado (16) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 11,5 milhões.

continua após publicidade .

Veja as dezenas sorteadas: 10 - 35 - 43 - 48 - 50 - 53.

Até às 20h10, o rateio ainda não havia sido divulgado pela Caixa Econômica Federal.

continua após publicidade .

Com informações, G1