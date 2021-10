Da Redação

Mega-Sena concurso 2417: Confira o resultado deste sábado

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (9), o sorteio as seis dezenas do concurso 2417 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 3,6 milhões.

Confira o resultado: 03-11-27-46-07-10