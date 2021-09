Da Redação

Mega-Sena, concurso 2.414: confira o resultado

O concurso 2.414 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 12,8 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira (30) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Veja as dezenas sorteadas: 04 - 05 - 06 - 14 - 29 - 38.

O rateio ainda não foi divulgado.

Normalmente os sorteios ocorrem às quartas e aos sábados, porém, é a Mega-Sena Semana da Primavera, que já teve sorteio na terça, nesta quinta e novo sorteio no sábado (2).