Mega-Sena: Bolão de Blumenau (SC) fatura os 117,5 milhões

Da Redação

O resultado do concurso 2486 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 117,5 milhões, foi conhecido nesta terça-feira (31). Um bolão com 42 pessoas de Blumenau (SC) faturou os 117,5 milhões.

continua após publicidade .

A aposta foi feita na Lotérica da Velha com 8 números. As dezenas sorteadas foram: 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56. Os 42 ganhadores vão receber R$ 2.798.982,64 cada um.

231 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 27.876,31 cada uma. Os 15.582 apostadores que acertaram quatro números vão ganhar R$ 590,37 cada.

continua após publicidade .

O prêmio sorteado nesta terça-feira é o terceiro maior da Mega-Sena neste ano. A premiação prometida para hoje é também a décima maior da loteria na história em concursos regulares - que excluem os prêmios pagos na Mega da Virada - e a vigésima maior incluindo todos os concursos realizados na principal loteria da Caixa.