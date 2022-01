Da Redação

Mega-Sena: aposta de Santa Catarina ganha sozinha R$ 36,7 mi

Um apostador de Blumenau, Santa Catarina, ganhou o concurso 2449 da Mega-Sena realizado neste sábado (29). Os números sorteados foram: 14, 20, 21, 31, 49, 52. O bilhete premiado levou sozinho o prêmio de R$ 36,7 milhões.

O próximo concurso será dia 2 de fevereiro. O acumulado para o sorteio especial da Mega da Virada é de R$ 5,5 milhões. A Caixa informou ainda que 65 apostadores acertaram a Quinta, levando R$ 50.669,64. Outras 3771 apostas fizeram a Quadra, ganhando um prêmio de R$ 1.247,68 cada uma.

A aposta mínima da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Ela pode ser feita pela internet, no site das Loterias da Caixa Econômica Federal, ou presencialmente nas lotéricas de todo o país. A aposta com sete dezenas custa R$ 31,50; com oito dezenas, R$ 126. A aposta mais cara tem 15 dezenas e custa R$ 22.522,50.

As informações são do site da Band.