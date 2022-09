Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 60 milhões nesta quinta (08)

Da Redação

Como o concurso 2516 da Mega-Sena, realizado no sábado (3), pela Caixa Econômica Federal, não teve nenhum ganhador para o prêmio principal, o novo sorteio está marcado para esta quinta-feira (8). O prêmio estimado é de R$ 60 milhões.

Os números sorteados foram 08-17-49-51-52-53 e como não ninguém acertou as seis dezenas o prêmio acumulou mais uma vez. Está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio, nesta quinta-feira (8).A Caixa ainda informou que 94 apostas fizeram a quina e vão receber R$ 49.051,86 de prêmio. Já 6.695 apostas acertaram quatro números e embolsarão R$ 988,29.

O apostador da Mega-Sena pode fazer o jogo até as 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50.





